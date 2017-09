Xiaomi brengt Mi A1 uit binnen Android One-programma van Google

Google heeft bekendgemaakt dat meer fabrikanten smartphones gaan maken binnen het Android One-programma. Dat houdt in dat de telefoons stock Android draaien. Xiaomi heeft zijn eerste model aangekondigd, de Mi A1, een midrange toestel met dubbele camera.

Google presenteert de Mi A1 op zijn eigen blog en Xiaomi hield tegelijkertijd een evenement in India. De Xiaomi Mi A1 heeft een Snapdragon 625-soc, een 3080mAh-accu en een 5,5"-lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels. De dubbele camera aan de achterkant gebruikt een vergelijkbare implementatie als die van de iPhone 7 en Galaxy Note 8; de tweede camera heeft een langer brandpunt voor 'optische zoom'. Beide camera's hebben een 12-megapixelsensor en pixels van 1,25µm.

Het toestel heeft een metalen behuizing en het scherm is afgewerkt met Gorilla Glass. Een vingerafdrukscanner zit aan de achterkant. Als de telefoon uitkomt staat er Android 7 op, maar voor het eind van het jaar moet de Mi A1 voorzien zijn van Android 8. Ook zegt Xiaomi dat het toestel volgend jaar als een van de eerste smartphones 'Android P' krijgt.

Xiaomi mikt met de Mi A1 met name op de markt in India, maar gaat het toestel ook in een aantal Europese landen verkopen, voornamelijk in Oost-Europa, zoals in Polen, Bulgarije en Griekenland. In de Benelux verkoopt Xiaomi nog geen smartphones. De Chinese fabrikant heeft alleen de adviesprijs voor India bekendgemaakt, dat is 14.999 roepies voor een versie met 4GB ram en 64GB opslagruimte. Omgerekend is dat ongeveer 196 euro, maar vermoedelijk is de europrijs hoger vanwege belastingen. Vanaf 12 september moet het toestel beschikbaar zijn.

Het Android One-programma van Google bestaat sinds 2014 en was aanvankelijk bedoeld voor goedkope smartphones. Google merkt op dat veel gebruikers het idee van een schone Android-installatie wel zien zitten en zegt daarom met meer partners samen te werken voor het uitbrengen van Android One-telefoons. Google belooft twee jaar lang updates van het besturingssysteem en drie jaar lang beveiligingsupdates. Dat is dezelfde periode als de zoekgigant aanhoudt voor zijn eigen Nexus- en Pixel-telefoons.

Naast eerder uitgebrachte smartphones zoals GM5 en GM6 van het Turkse General Mobile en verschillende toestellen voor de Japanse markt, is de Xiaomi Mi A1 vooralsnog het enige nieuwe toestel dat is aangekondigd. Welke fabrikanten er nog meer met Android One-smartphones komen is nog niet bekend.