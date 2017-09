Simyo komt met bundel voor als belminuten op zijn

KPN-dochter Simyo heeft een extra belbundel gepresenteerd voor als de belminuten binnen een maand op zijn. Volgens de provider is daar behoefte aan, omdat door krappe belbundels klanten in sommige maanden niet genoeg hebben aan de minuten die ze hebben gekocht.

De bundel gaat twee euro kosten en biedt voor die prijs vijftig belminuten. Dat komt neer op vier cent per belminuut. Dat is fors minder dan 31 cent per belminuut die Simyo normaal rekent buiten de bundel. Het is voor het eerst dat de KPN-dochter een extra belbundel aanbiedt. De kosten daarvoor verschijnen op de factuur.

Simyo heeft nu abonnementen met honderd, driehonderd of een onbeperkt aantal belminuten en sms'jes in de maand. De virtuele provider biedt al langer extra databundels aan voor als klanten de datalimiet van hun abonnement hadden bereikt. Een extra belbundel is een uitzondering, omdat veel klanten tegenwoordig niet veel meer bellen en bovendien makkelijker zonder kunnen als de bundel gedurende de maand op raakt.