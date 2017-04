Door Olaf van Miltenburg, maandag 10 april 2017 07:51, 78 reacties • Feedback

Submitter: pharmacist

Aldi Talk BelgiŽ, oftewel Medion Mobile, en Simyo stoppen vanaf 6 juni met hun activiteiten in BelgiŽ. De reden ligt bij de verplichte registratie van prepaidkaarten die in BelgiŽ gaat gelden. Klanten moeten hun tegoed voor 6 juni opmaken.

Aldi Talk meldt de verplichte nummerregistratie niet aan te kunnen bieden in zijn winkels en daarom te stoppen met de dienst. Vanaf 7 juni geldt een verplichte registratie en identificatie in België, een antiterreurmaatregel. De telecomaanbieders hebben tot die datum om al hun klanten te registreren, iets dat ze nu al moeten doen bij de uitgave van nieuwe prepaidkaarten. Ook Simyo geeft op zijn site aan te stoppen, per 7 juni.

Eind maart constateerde telecomwaakhond BIPT volgens HLN dat vier aanbieders niet aan de verplichting voldeden. Aldi Talk zat daar overigens niet bij. Tot en met 14 april blijft Aldi Talk prepaidkaarten verkopen, maar de dienst raadt klanten aan over te stappen. Doen ze dat naar Base Prepaid, dan krijgen ze 15 euro tegoed.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop betreurt het stoppen van de dienst vanwege de impact op de concurrentie. "De vraag is nu of er nog andere operatoren zullen volgen die enkel prepaidkaarten aanbieden." De organisatie adviseert voor 6 juni over te stappen en geen nieuw beltegoed te kopen.