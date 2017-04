Door Olaf van Miltenburg, maandag 10 april 2017 08:25, 11 reacties • Feedback

De Spaanse politie heeft de Rus Pyotr Levashov gearresteerd op basis van een opsporingsbevel van de Verenigde Staten. Niet bekend is waarom de ontwikkelaar is opgepakt, maar de Rus wordt ervan verdacht achter grote spamnetwerken te zitten.

Volgens Krebs on Security was Pyotr Levashov onder de aliassen Severa, Peter Severa en Peter of the North actief op Russische malwarefora. Hij staat op nummer 7 op de top 10-lijst van 's werelds grootste spammers van Spamhaus en wordt er onder andere van verdacht achter de Waledac- en Kelihos-botnetten te zitten, en de verspreiding van nep-antivirusprogramma's gestimuleerd te hebben.

Levashov wordt daarnaast genoemd in combinatie met inmenging van verkiezingen. Volgens de New York Times wordt het Kelihos-netwerk in verband gebracht met het inmengen in de Russische verkiezingen van 2012, waarbij e-mails verspreid werden waarin een tegenstander van Poetin als 'homo' werd betiteld.

De Amerikaanse autoriteiten hebben aan Reuters laten weten dat de zaak geen nationale beveiligingskwestie is, waarmee het er niet op lijkt dat er een direct verband is met de vermeende inmenging door Russische staatshackers van de Amerikaanse verkiezingen.