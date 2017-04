Door Mark Hendrikman, zondag 9 april 2017 12:46, 21 reacties • Feedback

Pokémon Go gaat co-opfuntionaliteiten krijgen. Dat heeft ontwikkelaar en voormalig Google-dochter Niantic, Inc. bekendgemaakt. Hoewel nog niet vaststaat wat dat precies wordt, komen deze functionaliteiten waarschijnlijk nog in de lente uit.

In een blogpost laat Niantic aan het eind weten dat 'nu de lente in het noordelijk halfrond is begonnen, kunnen spelers uitkijken naar nieuwe coöperatieve, sociale gameplay-ervaringen die Trainers nieuwe en spannende redenen geven om weer naar buiten te gaan.' Hoewel Niantic zelf verder geen informatie geeft, is het wel de eerste keer dat coöperatief spelen in de augmentedreality-smartphonegame besproken wordt.

Gamingwebsite Polygon tekent aan dat gebruikers die door de code van de game heen grasduinen al eerder teksten hebben gezien die op dit soort functies zouden duiden. Zo wordt het woord 'raids' meermaals genoemd en is er sprake van spelers die een Gym verdedigen en anderen die aanvallen. Dat deze regels code in de game zitten, zegt op zich veel, maar Niantic kan altijd nog besluiten deze te wijzigen voordat ze daadwerkelijk in gebruik genomen worden.

Niantic bedankt verder in de blogpost organisaties als Gamespot, SXSW en TechCrunch voor de verschillende prijzen die Pokémon Go sinds zijn release in de wacht heeft gesleept. Ook verklapt Niantic dat er meer dan 65 miljoen maandelijks actieve spelers zijn, verspreid over heel de wereld. Over dat soort cijfers moet normaal gesproken in bepaalde mate over gespeculeerd worden, aangezien alleen de ontwikkelaar zelf de echte cijfers in huis heeft.

Tweakers heeft van Pokémon Go ook een recensie gemaakt, hoewel deze dateert van rond de Nederlandse release van de game. Sindsdien zijn wel aanpassingen en toevoegingen aan de game gedaan.