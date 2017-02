Door Julian Huijbregts, donderdag 16 februari 2017 14:44, 31 reacties • Feedback

Niantic heeft een partnerschap gesloten met een uitbater van winkelcentra in Europa, waaronder vier locaties in Nederland. De locaties krijgen extra Gyms en PokéStops, en er zullen Pokémon Go-evenementen worden georganiseerd. Zaterdag vindt in Amstelveen het eerste evenement plaats.

In Nederland gaat het om Citymall Almere, Stadshart Amstelveen, Stadshart Zoetermeer en Winkelcentrum Leidsenhage. Er zijn geen Belgische winkelcentra betrokken bij het partnerschap dat Niantic heeft gesloten met uitbater Unibail-Rodamco. In totaal gaat het om 58 locaties in tien Europese landen. Per locatie worden er tien tot vijftien nieuwe PokéStops en Gyms toegevoegd in de spelwereld van Pokémon Go.

Het partnerschap begint op zaterdag en op die dag houdt Niantic samen met Unibail-Rodamco Pokémon Go-evenementen in twintig van de winkelcentra. In Nederland doet Stadshart Amstelveen mee. Volgens de beschrijving van Niantic worden alle PokéStops de hele dag voorzien van lures en vinden er wedstrijden plaats voor het vangen van Pokémon. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is niet bekend. Citymall Almere stelt ook een evenement te organiseren, maar staat niet op de evenementenlijst van Niantic. Het is onbekend of wat er in Almere gebeurt een eigen initiatief is.

Vermoedelijk valt het evenement zaterdag samen met de introductie van tachtig nieuwe Pokémon. Niantic maakte woensdag bekend dat deze week gen 2 wordt toegevoegd aan Pokémon Go. Een exacte datum noemde de ontwikkelaar nog niet.