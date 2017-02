Door Julian Huijbregts, woensdag 15 februari 2017 13:26, 33 reacties • Feedback

Niantic heeft aangekondigd dat spelers van Pokémon Go later deze week tachtig nieuwe Pokémon kunnen vangen in het spel. Het gaat om Pokémon van de tweede generatie. Verder krijgt de mobiele game een aantal nieuwe functies.

Ontwikkelaar Niantic zegt niet vanaf wanneer de nieuwe Pokémon te vangen zijn, maar meldt dat ze later deze week te vinden zijn in het spel. Het gaat om 'meer dan' tachtig Pokémon uit de Johto-regio in de Pokémon Gold- en Silver-games. Ook komen er mannelijke en vrouwelijke varianten van Pokémon in het spel. Daarnaast wordt het mogelijk om een aantal bestaande Pokémon uit de Kanto-regio te evolueren naar een nieuwe variant uit de Johto-regio. Voor sommige nieuwe evoluties zijn bepaalde items nodig. Spelers kunnen die vinden bij Pokéstops.

Niantic voert daarnaast veranderingen in de gameplay door. Bij het vangen zullen Pokémon op nieuwe manieren reageren. Items zoals berries en Pokéballen kunnen direct vanuit het 'vangscherm' geselecteerd worden. Bovendien komen er twee nieuwe berries, met verschillende effecten. De Nanab Berry vertraagt de bewegingen van de Pokémon en de Pinap Berry verdubbelt de hoeveelheid candy die een speler krijgt bij het vangen van het monstertje. Tot slot krijgen spelers meer mogelijkheden om hun avatar aan te passen.

In december voegde Niantic al de eerste Pokémon uit gen 2 toe, maar die konden enkel verkregen worden uit eieren. Spelers moeten die uitbroeden door te lopen. De komende update is de eerste grote update voor het spel sinds de release in juli vorig jaar.