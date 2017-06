Door Arnoud Wokke, donderdag 8 juni 2017 13:44, 30 reacties • Feedback

Deze zomer gaan gyms in Pokémon Go tijdelijk dicht in aanloop naar een grote update. Dat heeft ontwikkelaar Niantic aangekondigd. Het spel kwam bijna een jaar geleden uit en de update valt vermoedelijk samen met het jubileum van de release van de game.

De update richt zich op features in de gameplay om het spel in groepsverband te kunnen spelen, maar verder laat de ontwikkelaar niets los over wat er precies in de nieuwe versie zal zitten. Dat het om een grote update gaat, is af te leiden uit het tijdelijk sluiten van de gyms vlak voordat de update live zal gaan.

Voordat het zover is, begint volgende week een Solstice Event in de game met onder meer XP-bonussen voor het accuraat gooien van Pokéballen. Pokémon Go kwam vorig jaar zomer uit en veroorzaakte in de maanden na de release een grote hype. Omdat spelers in de echte wereld moeten lopen om Pokémon te vangen, gingen veel spelers de straat op en de natuur in.

Dat leverde naast veel beweging voor spelers de nodige problemen op, bijvoorbeeld in het Belgische Lilo en het Nederlandse Kijkduin. De mobiele game Pokémon Go heeft tot nu toe 750 miljoen downloads, zegt Niantic.