Niantic heeft met Pokémon Go meer dan een miljard euro gegenereerd

Pokémon Go heeft sinds de release in de zomer van 2016 omgerekend meer dan een miljard euro opgebracht. De game van ontwikkelaar Niantic zou wereldwijd tot nu toe in totaal 752 keer miljoen zijn gedownload.

Van deze ruim één miljard aan inkomsten werd omgerekend 835 miljoen euro verdiend in 2016. De rest, ruim 200 miljoen euro aan inkomsten, is in 2017 gegenereerd. Dat blijkt uit cijfers die VentureBeat heeft gepubliceerd. De cijfers maken duidelijk dat Pokémon Go voor Niantic nog altijd een lucratieve bron van inkomsten is, maar de app is niet meer zo populair als in 2016.

In juni had Pokémon Go in totaal 60 miljoen spelers. Zo'n twintig procent daarvan hebben de game minstens eenmaal per dag geopend. In augustus 2016 waren er in totaal nog 100 miljoen spelers die actief waren. Van alle spelers is ruim 57 procent man. Bijna 33 procent van het totale aantal spelers is jonger dan achttien jaar, terwijl 38 procent van de spelers in de leeftijdscategorie van 19 tot 34 jaar valt. Deze cijfers zijn afkomstig van de app Apptopia.

Twee weken geleden heeft Niantic een nieuwe grote update voor Pokémon Go beschikbaar gemaakt. De update verandert de manier waarop spelers Gyms moeten veroveren en behouden. Ook zijn er Raid Battles, waarin spelers van meerdere teams samen kunnen vechten tegen een sterke Pokémon.