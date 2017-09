Pokémon Go-evenement in Amstelveen vindt plaats op 14 oktober

Niantic heeft nieuwe data bekendgemaakt voor de uitgestelde Pokémon Go-evenementen in Europa. Het evenement in Amstelveen zal op 14 oktober plaatsvinden. Deelnemers kunnen zeldzame Pokémon vangen, maar Raid-gevechten zullen niet beschikbaar zijn.

Tijdens het Safari Zone-evenement krijgen deelnemers een medaille in de game en kunnen ze speciale 2km-eieren verkrijgen, waar vermoedelijk een zeldzame Pokémon uit zal komen. Verder zullen er zeldzame Pokémon verschijnen in het gebied, waaronder Kangaskhan, Chansey en Larvitar. Ook is er een grotere kans om een shiny Pikachu of Magikarp te vangen en zullen er verschillende vormen van Unown verschijnen.

Raid-gevechten zijn niet beschikbaar tijdens het evenement. Bij de oorspronkelijke aankondiging zou juist het vechten tegen exclusieve Raid Bosses een van de activiteiten zijn op het evenement. Niantic zegt Gyms en Raids uit te schakelen 'om de ervaring voor alle spelers te optimaliseren'.

Deelnemen kan met een gratis ticket, dat wel op naam komt te staan en niet overdraagbaar is. Spelers die geen ticket weten te bemachtigen, kunnen in de omgeving waar het evenement plaatsvindt ook gewoon zeldzame Pokémon vangen, meldt Niantic. Mogelijk zit het verschil enkel in het krijgen van de medaille in het spel en de speciale 2km-eieren.

Informatie over de toegangskaarten komt binnenkort via de Facebookpagina van het winkelcentrum beschikbaar. Hoeveel tickets er zijn voor het evenement in en rondom winkelcentrum Stadshard Amstelveen, is nog niet bekend. Voor het oorspronkelijke evenement, dat op 12 augustus plaats had moeten vinden, zouden 3500 tickets beschikbaar zijn geweest. Mogelijk waren dat er minder dan het aantal gegadigden. Destijds hadden ook Pokémon Go-spelers uit omringende landen plannen gemaakt om naar het evenement te komen.

Niantic stelde de evenementen in Europa uit omdat het grote Pokémon Go-evenement in Chicago in juli uitliep op een mislukking. Door de massale toestroom van spelers bezweek het mobiele netwerk en konden veel spelers niet inloggen op de game. Niantic besloot na de problemen in Chicago om de aanwezigen hun geld terug te geven.

Ook voor de andere vergelijkbare evenementen in Europa heeft Niantic nieuwe data bekendgemaakt. In Duitsland, Frankrijk en Spanje vindt het Safari Zone-evenement plaats op 16 september. In Denemarken en Tsjechië is dat op 7 oktober en in Zweden is het net als in Nederland op 14 oktober.