Niantic kondigt Pokémon Go-event in Amstelveen aan

Ontwikkelaar Niantic heeft een fysiek evenement voor Pokémon Go aangekondigd in Amstelveen. Tijdens het evenement op 12 augustus kunnen spelers van de game zeldzame Pokémon vangen die niet eerder in Europa zijn verschenen.

Niantic kondigde al eerder een evenement aan in de Amerikaanse stad Chicago, maar nu zijn daar evenementen bijgekomen in onder meer Barcelona, Berlijn, Kopenhagen en in winkelcentrum Stadshart Amstelveen. Tijdens de Safari Zone-events verschijnen niet alleen zeldzame Pokémon, maar zijn er volgens Niantic ook afwijkende Raid Bosses.

De evenementen maken deel uit van het eenjarig jubileum van de game. Vanwege dat jubileum kwam onlangs een grote update uit voor het spel. Het is niet voor het eerst dat Niantic Amstelveen uitkiest als locatie voor een fysiek evenement rondom de game. In februari gebeurde dat ook al eens.