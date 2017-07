Onderzoekers tonen zonnecel met efficiëntie van 44 procent

Onderzoekers hebben een zonnecel ontwikkeld die 44 procent van de energie van zonlicht kan omzetten in elektriciteit. De zonnecel is momenteel nog veel te duur om op grote schaal te produceren en de onderzoekers wilden vooral laten zien wat er mogelijk was.

De wetenschappers van de Amerikaanse George Washington University claimen dat hun zonnecel op twee manieren afwijkt van conventionele technieken. Ten eerste gebruiken ze een reeks aan materialen dat is afgeleid van substraten van gallium-antimonide en ten tweede hebben de wetenschappers de lagen op elkaar bevestigd via 'transfer-printing'.

Die lagen nemen elk een deel van het spectrum van zonlicht op, waardoor de zonnecel ook van straling op de langere golflengtes gebruik kan maken en zo dus meer straling kan gebruiken voor het opwekken van elektriciteit.

Uiteindelijk moet een product op basis van deze technologie op de markt komen, als de productie goedkoper kan. De wetenschappers hebben hun bevindingen gepubliceerd in het vaktijdschrift Advanced Energy Materials.