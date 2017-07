Niantic: overbelasting mobiele netwerken zorgde voor problemen Pokémon Go Fest

Overbelasting van mobiele netwerken zorgde ervoor dat veel spelers tijdens het Pokémon Go Fest in de Amerikaanse stad Chicago afgelopen weekeinde geen verbinding konden krijgen met de servers. De ontwikkelaar zegt geleerd te hebben en het komende maand beter te doen.

Niantic wil de geleerde lessen in de praktijk brengen bij de evenementen die het komende maand organiseert, waaronder een bijeenkomst op 12 augustus in het Nederlandse Amstelveen. De maker van Pokémon Go zegt dat het vooraf heeft overlegd met mobiele providers met inschattingen van de netwerkbelasting. Sommige providers hebben mobiele zendmasten ingezet om de capaciteit te vergroten, andere deden dat niet.

Daarnaast steekt Niantic de hand ook in eigen boezem, omdat het ook fout ging met de configuraties van Pokémon Go-servers, waardoor spelers ter plekke niet in konden loggen. Niantic erkende al eerder dat het fout was gegaan in Chicago. Ter compensatie kregen bezoekers het geld dat ze voor hun kaartjes hebben betaald terug. Dat is 20 dollar. Daarnaast kregen ze 100 dollar aan Pokécoins en de legendarische Pokémon Lugia cadeau.

Het evenement in winkelcentrum Stadshart Amstelveen staat gepland voor 12 augustus. Niantic herhaalt dat de evenementen gewoon door zullen blijven gaan.