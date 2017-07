Directeur Seagate vertrekt per 1 oktober

De directeur van Seagate stopt per 1 oktober. Hij wil niet langer de rol van directeur vervullen en gaat een andere, minder veeleisende functie uitoefenen binnen het bedrijf. Steve Luczo is veertien van de afgelopen negentien jaar directeur geweest van het bedrijf.

Dave Mosley, nu al onderdeel van de directie, zal directeur worden na het vertrek van Steve Luczo. Dat gebeurt per 1 oktober. Luczo blijft wel werken voor Seagate in een andere functie, waarin hij zich gaat bezighouden met 'strategische groeikansen' voor de leverancier van onder meer harde schijven. Luczo is directeur geweest vanaf 2009 en vanaf 1998 tot 2004.

Luczo gaat weg om het in aanloop naar zijn pensionering al wat rustiger aan te gaan doen, zo zegt hij in de bespreking van de kwartaalcijfers. "Dit is in feite de beste manier voor mij om nog een paar jaar betrokken te blijven bij het bedrijf." Luczo vergelijkt de rol van directeur van Seagate met die van een chauffeur. "Zoals ik laatst tegen iemand zei: een bedrijf dat handelt in harde schijven runnen is als rijden op een drukke weg waar het verkeer af en toe tot stilstand komt. Soms ga je 25 kilometer per uur en soms ga je 130 kilometer per uur. Maar je komt gewoonlijk op tijd bij je bestemming en er raakt niemand gewond. Maar het is heel stressvol voor de chauffeur en vaak ook voor de passagiers. Ik denk dat we nu een jongere chauffeur krijgen met een snellere reactietijd."

De directeur maakte zijn vertrek bekend bij het presenteren van de kwartaalcijfers. De omzet was afgelopen kwartaal 2,4 miljard dollar, 9 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. Het netto inkomen kwam uit op 114 miljoen euro, wat juist een stijging is ten opzichte van dezelfde periode in 2016.