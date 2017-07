Niantic stelt Nederlands Pokémon Go-evenement uit

Niantic stelt een aantal van zijn Pokémon Go-evenementen in Europa uit, waaronder degene die in Amstelveen stond gepland. Dat doet de softwaremaker om de gameplay-ervaring te verbeteren, waarschijnlijk naar aanleiding van de problemen die in Chicago ontstonden.

Op de website van Pokémon Go heeft Niantic zijn besluit uiteengezet. Een aantal Europese evenementen die volgende maand gehouden zouden worden, zijn nu uitgesteld tot een moment ergens in de herfst. Niantic noemde geen specifieke datum. Het besluit houdt onder andere in dat het Pokémon Go-evenement in Amstelveen op 12 augustus niet doorgaat.

Kortgeleden ging het mis toen Niantic een Pokémon Go-evenement hield in Chicago. Door de massale toestroom van spelers bezweek het mobiele netwerk en konden veel spelers niet inloggen op de game, en waarschijnlijk moet dat scenario nu worden voorkomen. Niantic besloot overigens na de ontstane problemen in Chicago om de aanwezigen hun geld terug te geven.

Een van de activiteiten die gamers kunnen ondernemen tijdens de evenementen is het vangen van Pokémon die normaal gesproken daar niet voorkomen, en zijn er ook afwijkende Raid Bosses. Alhoewel het evenement in Amstelveen dus nu pas in de herfst zal worden gehouden, gaan andere evenementen wel door, waaronder eentje in Japan.