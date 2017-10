Halloweenevenement Pokémon Go begint op vrijdag en introduceert nieuwe monsters

Het Pokémon Go-Halloweenevement gaat op vrijdag 20 oktober van start. Als onderdeel hiervan kunnen spelers zeker vier nieuwe ghost-type Pokémon in het wild tegenkomen. Ook verschijnt er een speciale Pikachu in Halloweenkostuum.

Om precies te zijn begint op vrijdag om 21:00 uur het evenement in de game, dat duurt tot 10 uur 's avonds op donderdag 2 november. Dat laat ontwikkelaar Niantic weten op de Pokémon Go-website. Twee nieuwe monsters die in ieder geval zullen verschijnen met ingang van dit evenement zijn Sableye en Banette. Verder spreekt de aankondiging alleen van 'een paar andere spook-types die van origine uit de Hoenn-regio komen'. Daarnaast gaan met ingang van december ook geleidelijk aan monsters die voor het eerst in Pokémon Ruby en Sapphire voorkwamen, in de game verschijnen.

Wilde Pikachu's zijn ter gelegenheid van het evenement uitgedost in een voor Halloween typische heksenhoed. Ook voor de avatars van spelers zal een Halloweenkostuum beschikbaar zijn, genaamd Mimikyu's Disguise Hat. Tot slot verdienen spelers extra Candy tijdens het event. Candy-beloningen voor het vangen, uitbroeden en overdragen van monsters zal worden tijdelijk verdubbeld. Tot slot worden in de ingame-shop speciale loot boxes aangeboden met items als Raid Passes en Super Incubators.