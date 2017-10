'Abo's afsluiten via FB Instant Articles komt niet naar iOS'

Facebook en Apple zouden er niet uit komen in de onderhandeling over het afsluiten van abonnementen bij media via Instant Articles. Apple zou 30 procent van de opbrengst willen, Facebook wil dat al het geld naar de media gaat.

De impasse in de onderhandelingen duurt al maanden en zal ervoor zorgen dat de functie om abonnementen af te sluiten alleen op Android zal uitkomen, meldt Recode. Een iOS-variant komt er niet of volgt later, afhankelijk van hoe de onderhandelingen gaan. Google zou geen deel van de opbrengst willen, waardoor de functie op Android wel mogelijk is.

De bedoeling is dat de functie om abonnementen af te sluiten via Facebook snel beschikbaar is. Facebook kondigde de abonnementsfunctie aan in augustus en hij zou nog deze maand beschikbaar moeten zijn. Daarbij gaat het om een test met vermoedelijk vooral Amerikaanse media. Instant Articles krijgen bovendien een logo van het medium waarvan het artikel is naast de tekst, om zo duidelijk te maken wie het artikel heeft gemaakt.

Facebook heeft tot de stappen besloten na gesprekken met veel uitgevers afgelopen jaar. Inmiddels zijn veel uitgevers al afgehaakt bij Instant Articles, omdat het systeem tot nu toe veel tijd en energie kostte en weinig opleverde. Bovendien gaf Facebook in de Nieuwsfeed geen prioriteit aan Instant Articles boven extern gehoste artikelen, waardoor media weinig voordeel hadden van gebruik van het systeem. Facebook ging wel video's en berichten van familie en vrienden prefereren boven die van uitgevers, waardoor het bereik van de media op Facebook terugliep.