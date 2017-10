Twitter publiceert tijdslijn van aankomende wijzigingen moderatiebeleid

Twitter heeft een tijdslijn opgezet voor de veranderingen in het moderatiebeleid die op komst zijn. Van oktober tot en met januari gaat het stapsgewijs veranderingen doorvoeren op het gebied van de seksueel getinte inhoud, schorsingen, haat en geweld, spam, meldingen van gebruikers en meer.

De geplande wijzigingen werden door Twitter-ceo Jack Dorsey vorige week al beloofd, nadat het bedrijf kritiek te verduren had over zijn verwijder- en schorsingsbeleid. Als eerste zijn 'naaktbeelden zonder toestemming' aan de beurt. De definitie hiervan wordt uitgebreid naar alle foto's waar het subject mogelijk niet op de hoogte is dat de foto genomen wordt. Een voorbeeld hiervan zijn upskirt-foto's. Ook als het subject in kwestie het nemen en publiceren van de foto goedkeurt, wordt deze alsnog door Twitter verwijderd. De oorspronkelijke poster van dergelijke content wordt direct geschorst. Deze beleidswijziging wordt doorgevoerd op 27 oktober.

Aan de andere kant van de munt wil Twitter ook werk verzetten. Ook op 27 oktober zullen gebruikers de mogelijkheid krijgen om een schorsing aan te vechten. Als Twitter geen fout heeft gemaakt, dan zal het reageren op dit beroep met uitgebreide beschrijvingen van de overtredingen.

In november gaat het bedrijf bij een schorsing de gebruiker in kwestie direct op de hoogte stellen van welke regels zij overtreden hebben. Dit gaat Twitter ook per e-mail doen. Daarnaast gelden vanaf 3 november strengere regels omtrent 'groepen die geweld gebruiken om hun doelen te bereiken'. Deze zullen compleet verboden zijn op Twitter. Ook 'symbolen van haat' een 'hateful imagery' zullen verboden worden. Voorbeelden hiervan gaan nog volgen. Verder worden regels aangescherpt en verduidelijkt rondom seksuele avances, gevoelige inhoud, spam en 'haatdragende' gebruikersnamen.

Tot slot wordt in november het systeem om reports te rangschikken verbeterd en gaat het bedrijf inzicht geven in wat voor overwegingen gemaakt worden bij het hanteren van de regels. Het bedrijf hoopt dat het met deze openheid het vertrouwen van zijn gebruikers op kan bouwen.