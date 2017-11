Twitter werkt aan functie om tweetstorm in een keer te plaatsen

Twitter is bezig met het testen van een functie om een tweetstorm, een stortvloed van tweets van dezelfde persoon achter elkaar, in een keer te kunnen plaatsen. Gebruikers kunnen de tweets per stuk samenstellen en in een keer posten.

De functie zit in versie 7.24 Alpha, meldt Android Police. Bij een test van Tweakers bleek de functie inderdaad in de genoemde versie aanwezig. Het toevoegen van een tweet gebeurt door op een plusje te klikken. Die staat op de plek waar de knop 'tweeten' staat in de stabiele versie. Die knop is nu verplaatst naar de plek waar in de stabiele versie de avatar staat om van account te wisselen.

Het is onbekend of en wanneer de functie terecht zal komen in de stabiele versie. Twitter breidde onlangs de limiet van aantal tekens uit van 140 naar 280. Met deze functie is het mogelijk om tot 25 tweets in een keer te versturen, waarmee gebruikers in een klap 7000 karakters kunnen plaatsen op Twitter. De functie werkt niet in combinatie met het kopiëren van een grote lap tekst: dan geeft de app aan dat dit niet mogelijk is. Tweetstorm lijkt vooralsnog alleen beschikbaar in de Android-versie van de app. In de iOS-variant en op de site is de functie nog niet beschikbaar.