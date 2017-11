Amazon en Google dichten BlueBorne-lek in slimme speakers

Amazon en Google hebben het BlueBorne-lek gedicht in hun speakers Echo en Home. De speakers waren vatbaar voor de lekken in de bluetooth-technologie, zo meldt het beveiligingsbedrijf dat BlueBorne aan het licht bracht.

Gebruikers van een Amazon Echo kunnen controleren of hun versienummer hoger is dan v591448720 om na te gaan of de patch binnen is, zegt Armis Labs. Bij Google Home is het onduidelijk hoe gebruikers kunnen controleren of de patch al op hun speaker staat. Volgens het beveiligingsbedrijf waren er rond twintig miljoen speakers kwetsbaar voor een aanval door middel van een van de kwetsbaarheden in BlueBorne.

BlueBorne maakt gebruik van acht zerodaykwetsbaarheden in de bluetooth-implementaties van verschillende besturingssystemen. Bij de Echo zaten er twee kwetsbaarheden in de software, bij Home was dat er eentje. Binnen zo'n tien seconden is het mogelijk om met de aanval een bluetooth-apparaat over te nemen, zonder dat de gebruiker het doorheeft, luidt de claim. Bij speakers is er bovendien geen scherm om een interface weer te geven en er kan geen antivirussoftware op draaien, wat detectie veel lastiger maakt dan bij bijvoorbeeld smartphones, zegt het beveiligingsbedrijf.

Volgens de onderzoekers is het mogelijk om met behulp van de aanval bijvoorbeeld ransomware of malware te verspreiden naar andere bluetooth-apparaten. Het is onbekend wat er had kunnen gebeuren als malware gebruik had gemaakt van deze kwetsbaarheden. Armis Labs claimt dat het de eerste ernstige kwetsbaarheid voor de Amazon Echo is, de speaker bleek tot nu toe vatbaar voor geen enkele aanval op afstand.