'Amerikaanse toezichthouder wil in december regels netneutraliteit afschaffen'

De Amerikaanse toezichthouder FCC wil in december definitief stemmen over een voorstel om regels die netneutraliteit bevorderen af te schaffen. De regering van oud-president Barack Obama voerde die regels in 2015 in, maar volgens de nieuwe topman van de FCC staan de regels investeringen in netwerken in de weg.

Omdat providers door de regels minder zouden willen investeren in vaste en mobiele netwerken, zouden de regels banen kosten, redeneert de FCC volgens Reuters. Het persbureau heeft de informatie van anonieme bronnen. De topman zelf zou de details van zijn plan volgende week willen presenteren, waarna de FCC er op 14 december over stemt.

Het is nog onduidelijk hoe de nieuwe regels er precies zullen uitzien. Volgens eerdere informatie moeten providers nog altijd beloven om geen onderscheid te maken tussen verschillende soorten internetverkeer, maar ligt het toezicht voortaan bij de Federal Trade Commission en niet langer bij de FCC. Als een provider de regels overtreedt, zou de FTC een provider niet kunnen dwingen om gedrag aan te passen. De commissie moet dan naar de rechter om dat af te dwingen.

De huidige netneutraliteitsregels werden in 2015 door de FCC onder de toenmalige president Obama geïntroduceerd. Volgens die regels mogen Amerikaanse internetproviders geen content van derden hinderen, bijvoorbeeld door de snelheid kunstmatig te verlagen. Ook het aanbieden van 'snelwegen' aan betalende partijen of het voorrang geven aan eigen diensten werd aan banden gelegd. Bovendien werden providers aangemerkt als nutsbedrijven.