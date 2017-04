Door Sander van Voorst, vrijdag 7 april 2017 18:17, 29 reacties • Feedback

FCC-voorzitter Ajit Pai zou plannen hebben om de in de VS geldende netneutraliteitsregels terug te draaien. Daarbij zouden providers nog wel moeten beloven zich aan de regels te houden en geen onderscheid te maken tussen verschillende soorten internetverkeer.

The Wall Street Journal bericht op basis van eigen bronnen dat Pai nog wel 'de basisprincipes van netneutraliteit wil behouden en het toezicht wil neerleggen bij de FTC '. Dat toezicht bevindt zich op dit moment nog bij de FCC , waarvan Pai de voorzitter is. Zowel The Wall Street Journal als Reuters berichten dat onderdeel van de plannen is dat internetproviders moeten beloven zich aan de basisprincipes te houden, bijvoorbeeld door dit in hun voorwaarden op te nemen. Doen zij dit niet, dan zou de FTC kunnen ingrijpen.

Volgens Ars Technica wordt het wel ingewikkelder om de regels door de consumentenwaakhond FTC te laten handhaven, omdat de organisatie niet als de telecomtoezichthouder FCC beslissingen kan nemen, maar via een rechter zijn gelijk moet halen. De plannen van Pai zouden al in mei of juni werkelijkheid kunnen worden, zo melden de bronnen. Amerikaanse consumentenorganisaties zijn kritisch over de plannen.

De huidige netneutraliteitsregels werden in 2015 door de FCC onder de toenmalige president Obama geïntroduceerd. Volgens die regels mogen Amerikaanse internetproviders geen content van derden hinderen, bijvoorbeeld door de snelheid kunstmatig te verlagen. Ook het aanbieden van 'snelwegen' aan betalende partijen of het voorrang geven aan eigen diensten werd aan banden gelegd. Bovendien werden providers aangemerkt als nutsbedrijven.

FCC-voorzitter Pai heeft eind februari al eens aangegeven dat hij netneutraliteit als een vergissing beschouwt. Hij stelde dat de regels voor onzekerheid op de breedbandmarkt zorgen en dat daardoor investeringen in de techniek achterblijven. De regels voor internetproviders veranderden deze week, doordat president Trump een voorstel ondertekende dat hen in staat stelt om de browsegeschiedenis van hun klanten aan derden door te verkopen. Pai verdedigde de nieuwe regels vervolgens.