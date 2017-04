Door Arnoud Wokke, woensdag 5 april 2017 19:02, 23 reacties • Feedback

Provider Online.nl voert een forse prijsverhoging door van zijn internetabonnementen. Het goedkoopste abonnement van 10Mbit/s gaat in prijs omhoog van 22 euro naar 27,50 euro per maand, een prijsstijging van 25 procent. Combinatiepakketten blijven hetzelfde kosten.

De stijging in prijs is volgens de provider nodig om klanten 'van nog stabieler internet te blijven voorzien'. "Het afgelopen jaar heeft Online.nl flink geïnvesteerd in de verhuizing van haar diensten naar het toekomstvaste netwerk van KPN", aldus de wederverkoper van dsl- en glasvezeldiensten. "Daarnaast hebben we onze klantenservice verbeterd", zo verdedigt de provider de prijsstijging.

De prijsstijging betreft alleen de abonnementen met alleen toegang tot internet. Die abonnementen zijn alleen verkrijgbaar met dsl. Klanten die glasvezel willen, moeten ook tv afnemen en dat blijft zo. Online.nl heeft de prijzen van abonnementen met internet en tv niet verhoogd. Prijzen voor telefonie en extra's blijven ook gelijk, behalve het Fox Sports-pakket. Dat gaat in prijs omlaag van 18 euro naar 12,50 euro. Meerdere providers bieden sinds enige tijd dat pakket voor minder geld aan.

De prijswijziging gaat in op 1 juni. Vanaf dat moment betalen klanten met een internetabonnement meer aan de provider. De nieuwe prijzen gelden voor bestaande en nieuwe abonnees.