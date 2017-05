Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 5 mei 2017 14:50, 44 reacties • Feedback

Internetprovider Online.nl, dat internet via het dsl-netwerk van KPN biedt, geeft klanten in samenwerking met Ziggo de optie een Alles-in-1 Basic-abonnement via de kabel af te nemen. Overstappers kunnen hun Online-mailadres behouden.

Online.nl heeft klanten vorige maand ingelicht over de prijsverhoging en het overstapaanbod. Het gaat om een verhoging van het maandtarief van internet vanaf 1 juni, waardoor ook combinaties met andere diensten in prijs toenemen ten opzichte van de huidige prijzen. De dsl-aanbieder meldt dat de verhoging te maken heeft met investeringen in het netwerk, het verbeteren van de klantenservice en het stabieler maken van internet. Over een verhoging van de snelheid meldt het bedrijf niets.

"Omdat wij het vervelend voor u vinden dat de prijzen wijzigen en u waarschijnlijk al tv kijkt bij Ziggo, hebben wij samen met Ziggo een persoonlijk aanbod voor u samengesteld", laat de provider klanten tegelijk weten. Niet bekend is of het aanbod aan alle klanten is gedaan, of aan enkele afnemers.

Het aanbod bestaat uit Alles-in-1 Basic van Ziggo, dat een snelheid van 25Mbit/s biedt en inclusief tv-pakket en Basis Belabonnement verstrekt wordt voor een tijdelijk maandbedrag van 29,95 euro, dat na een jaar op 39,95 euro komt te liggen. Als klanten de overstap via Online.nl regelen, kunnen ze hun Online-mailadres behouden, blijkt uit een toelichting die het bedrijf op Klacht.nl gaf. Zelf biedt Ziggo 40Mbit/s als laagste downloadsnelheid van pakketten. Wel is er een Snel Internet + Vast Bellen-aanbieding met de snelheid van 25Mbit/s. Tegenover TelecomPaper bevestigt Ziggo dat Online.nl als verkooppartner voor zijn diensten fungeert.