Door Olaf van Miltenburg, woensdag 5 april 2017 18:46

Eyeo, het bedrijf achter Adblock Plus, heeft Flattr overgenomen. Het Duitse bedrijf wil een hybride maken van een adblocker en de microbetalingsdienst. Flattr is mede opgericht door voormalig Pirate Bay-beheerder Peter Sunde.

Eyeo en Flattr werken al een jaar samen en delen naar eigen zeggen dezelfde doelen bij hun projecten. Daarop heeft Eyeo het bedrijf overgenomen achter Flattr, dat is opgericht door Peter Sunde en Linus Olsson. De samenwerking leidde tot de start van de dienst Flattr Plus. Met een browserextensie kunnen internetters hiermee automatisch uit een vooraf bepaald budget microbetalingen laten verrichten aan websites waarvan ze de advertenties blokkeren.

De overname moet daarop voortbouwen, valt op te maken uit de aankondiging: "Met de groep van meer dan honderd miljoen Adblock Plus-gebruikers en de technologie van Flattr willen we een nieuwe Flattr ontwikkelen, een perfecte hybride van de twee." Flattr Plus bevindt zich een jaar na introductie nog in bèta-fase waarvoor gebruikers zich moeten aanmelden. Het doel van beide bedrijven was om dit jaar vijfhonderd miljoen dollar door te sluizen van gebruikers naar uitgevers en online creators. Niet bekend is of Eyeo op schema ligt om dat doel te bereiken en of Flattr Plus blijft bestaan.

Flattr blijft in ieder geval zijn werk vanuit thuisland Zweden doen en Sunde blijft als adviseur verbonden, terwijl Linus Olsson de dagelijkse leiding blijft voeren over het bedrijf. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

Eyeo verdient geld met Adblock Plus dankzij het Acceptable Ads Platform. Beheerders van websites kunnen tegen betaling op een whitelist komen en Eyeo toont vervolgens de advertenties van die sites die volgens het bedrijf 'acceptabel' zijn. De dienst ligt onder andere in Duitsland onder vuur van uitgevers, met claims over onder andere concurrentievervalsing en auteursrechteninbreuk met de verspreiding van de filterregels van de adblocker.