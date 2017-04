Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 21 april 2017 08:29, 148 reacties • Feedback

De vermeende ad-blocker die Google in Chrome wil implementeren lijkt onderdeel van een groter offensief tegen de irritantste vormen van internetreclame. Een alliantie van onder andere Google, Microsoft, Facebook en adverteerders overlegt over technische maatregelen.

De discussie vindt plaats binnen de Coalition for Better Ads, die bestaat uit onder andere Google, Microsoft, Facebook, Procter & Gamble, Unilever, GroupM, Thomson Reuters, The Washington Post en de belangenbehartigers van de reclameindustrie: de Interactive Advertising Bureau en de Association of National Advertisers. Dat meldt Stu Ingis, adviseur van de coalitie tegen Ad Age.

Volgens Ingis komt er voor het einde van het jaar een 'blokkeringsmechanisme' of andere technologie die moet voorkomen dat irritante reclame nog langer wordt getoond. "Het einddoel is om deze vormen van reclame die de internetervaring van consumenten ondermijnen te verwijderen", aldus Ingis. Een onafhankelijk overzichtsorgaan zou er volgens hem op toe moeten zien dat de technologie werkt en niet een enkel bedrijf bevoordeelt.

Uit onderzoek van de Coalition for Better Ads blijkt dat internetters zich met name storen aan reclamevideo's met geluid, pop-ups en flashy animaties. De coalitie heeft al een lijst van acceptabele advertentiemethoden opgesteld.

Donderdag verscheen het gerucht dat Google een adblocker in Chrome wil inbouwen en standaard aanzetten. Als reden werd genoemd dat Google wil voorkomen dat gebruikers overstappen naar een andere browser die de functie wel biedt of een adblocker installeren als add-on.