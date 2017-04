Door Olaf van Miltenburg, donderdag 20 april 2017 21:26, 51 reacties • Feedback

De openbaar-vervoerbedrijven, Translink, KPN en Vodafone willen na uitstel toch nog voor de zomer tienduizenden gebruikers van een simkaart met nfc-chip voorzien om inchecken met hun smartphone mogelijk te maken. Ge´nteresseerden kunnen zich binnenkort aanmelden.

De Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven heeft deze maand al een eerste start gemaakt, in aanloop naar de landelijke proef. Tientallen reizigers kunnen bij HTM-trams in Den Haag met hun smartphone inchecken. In de komende maanden kunnen overige passagiers zich aanmelden bij KPN en Vodafone om mee te doen aan de test. Afhankelijk van de resultaten volgt een bredere uitrol, schrijft NRC.

De landelijke test voor het SmartOV-systeem heeft daarmee maanden vertraging opgelopen. In augustus vorig jaar liet de deelnemende bedrijven al weten dat nog voor het einde van 2016 tienduizenden klanten hun smartphone als ov-chipkaartvervanger moesten kunnen inzetten. De reden van de vertraging is niet bekend. Een woordvoerder va de gezamenlijke ov-bedrijven zei toen dat de onderhandelingen met telecombedrijven 'niet altijd even makkelijk waren'.

De eerste test vond al in 2015 plaats. Al die tijd was reizen met korting niet mogelijk met SmartOV en dat is nog steeds niet het geval, blijkt uit het nieuwe bericht. Pas in een later stadium kunnen abonnementen en trajectkaarten worden toegevoegd. Het SmartOV-systeem werkt door een koppeling van simkaart aan een bankrekening en het systeem van de ov-chipkaart, waarna reizigers kunnen in- en uitchecken via nfc op de smartphone. Een SmartOV-app geeft reishistorie en saldo weer. Voorlopig werkt het alleen in combinatie met een Android-toestel met nfc.

Er komt dit jaar ook een test met inchecken met bankpassen. Deze had ook al vorig jaar van start moeten gaan en een half jaar moeten duren volgens Translink.