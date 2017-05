Door Arnoud Wokke, maandag 22 mei 2017 07:23, 149 reacties • Feedback

Veel Nederlanders kunnen vanaf maandag hun smartphone gebruiken als ov-chipkaart. Dankzij nfc-simkaarten van Vodafone en KPN en een app voor gebruik van de dienst zijn Android-smartphones met nfc geschikt om in en uit te checken met een smartphone in plaats van ov-chipkaart.

Om de dienst te activeren hebben gebruikers een nfc-simkaart nodig van KPN, Telfort, Simyo, Yes Telecom of Vodafone. Ook is het nodig om een telefoon te hebben met nfc en Android 4.4 en hoger. Vanaf die Android-versie ondersteunt het besturingssysteem de functie om kaarten te emuleren via een beveiligd element van de nfc-chip. Veel iPhones hebben ook nfc, maar Apple staat niet toe dat andere bedrijven diensten maken die werken met de nfc-chip in iPhones.

Klanten van KPN, Simyo, Telfort en Yes Telecom kunnen gebruik maken van de OV-Chip Mobiel-app, waarin ze hun huidige ov-chipkaart kunnen koppelen aan de telefoon. Klanten van Vodafone gebruiken de Vodafone Wallet-app.

De grootste provider die vooralsnog niet meedoet, is T-Mobile. De provider zegt op het eigen forum dat er nog niets bekend is over of en wanneer de technologie werkt bij de provider.

Om in te checken hoeft de telefoon niet aan te staan. Ook met een lege accu kunnen gebruikers in- en uitchecken, omdat de nfc-chip en de simkaart de authenticatie afhandelen. Het opladen van saldo is nog niet mogelijk via de smartphonedienst, waardoor het momenteel alleen mogelijk is om te reizen op saldo of met een abonnement.

Het mogelijk maken van in- en uitchecken via de smartphone is het begin van meerdere diensten om de ov-chipkaart overbodig te maken. Zo moet het mogelijk worden om de bankpas te gebruiken als ov-chipkaart. Voor de lange termijn kijken vervoerders naar een incheckmethode die via de smartphone automatisch werkt, via bluetooth en beacons in het ov. Dat systeem zou het onmogelijk maken om te vergeten in- of uit te checken.