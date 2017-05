Door Arnoud Wokke, maandag 22 mei 2017 07:46, 34 reacties • Feedback

Handelsmerken die Amazon wil vastleggen in het Verenigd Koninkrijk en Europa wijzen erop dat Amazon zijn Go-supermarkten zonder kassa's wil openen op het continent. Tot nu toe heeft Amazon alleen bij het eigen hoofdkantoor een testversie van zo'n winkel.

Amazon heeft onlangs geprobeerd om de slogan No Lines, No Checkout. (No, Seriously) proberen vast te leggen bij het EUIPO, het orgaan van de EU voor intellectueel eigendom. De Britse evenknie heeft de slogan inmiddels toegewezen als handelsmerk, meldt persbureau Bloomberg. Vorig jaar legde de webwinkel Amazon Go, de naam voor de winkels, al vast als handelsmerk.

Het vastleggen van een slogan is vaak een eerste stap in opmaat naar het openen van winkels. Amazon heeft tot nu toe niet veel bekendgemaakt over de technologie achter de onbemande supermarkt en stelt alleen maar dat het om een combinatie van 'computer vision, sensor fusion en deep learning' gaat. Aan het promotiefilmpje te zien kan de klant 'inchecken' door een Aztec-code op de smartphone tevoorschijn te halen en deze bij een poortje te houden.

Na het inchecken kunnen klanten uit de schappen pakken wat ze willen, waarna het automatisch in een digitaal winkelmandje in de Amazon Go-app geplaatst wordt. Ook een product terug in een schap zetten is geen probleem. Nadat klanten simpelweg vertrokken zijn uit de winkel, wordt het bedrag van hun Amazon-account afgeboekt en krijgen ze een digitaal bonnetje. De webwinkel toonde het concept vorig jaar voor het eerst.