Amazon heeft onlangs goedkeuring ontvangen voor een patent, waarin een methode is beschreven om het vergelijken van prijzen via de wifi-verbinding van fysieke winkels tegen te gaan. Zo kan het verkeer geblokkeerd worden. Vrijdag werd bekend dat Amazon een winkelketen heeft overgenomen.

Het patent is al in 2012 aangevraagd, maar recentelijk pas goedgekeurd. Daarin staat een systeem beschreven dat de url's controleert die door een klant in de winkel worden bezocht, waardoor vastgesteld kan worden of deze toebehoren aan een concurrent. Ook is het mogelijk om een prijsverschil vast te stellen tussen producten op de bezochte site en die in de winkel. Vervolgens kan er bijvoorbeeld een tegenaanbod worden gedaan, zo luidt de beschrijving.

Het document, getiteld 'Physical Store Online Shopping Control', maakt melding van een 'negatief scenario' waarin een fysieke winkel niet tot de verkoop komt omdat een klant een goedkoper product online heeft gevonden. Het systeem zou ingezet kunnen worden voor 'een groot aantal verschillende evaluaties', bijvoorbeeld op basis van apparaatinformatie van de klant maar ook zijn locatie in de winkel. Mogelijke acties die de winkelhouder zou kunnen ondernemen, zijn het blokkeren of omleiden van internetverkeer. Andere mogelijkheden zijn het versturen van een pushnotificatie of het aanspreken van de klant door een medewerker.

Amazon heeft zelf geen fysieke winkels, maar maakte vrijdag bekend dat het de Amerikaanse biologische supermarktketen Whole Foods overneemt voor een bedrag van 13,7 miljard dollar. Dat is omgerekend ongeveer 12,2 miljard euro. Het is de grootste overname in de geschiedenis van het bedrijf. Amazon heeft nog niet bekendgemaakt wat zijn plannen precies zijn; het Whole Foods-merk blijft volgens de internetgigant wel bestaan. In het verleden heeft Amazon een concept van een eigen winkel getoond onder de naam Amazon Go. Daar moeten klanten eerst inchecken met hun smartphone en kunnen na het boodschappen doen de winkel meteen verlaten.