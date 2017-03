Door Arnoud Wokke, maandag 27 maart 2017 10:07, 6 reacties • Feedback

Amazon werkt volgens een nieuw gerucht aan een concept voor een winkel waar klanten grote aankopen kunnen bekijken en via virtual- of augmented reality moeten kijken hoe meubilair er bijvoorbeeld uitziet in hun eigen huis.

De stap moet klanten overtuigen om het meubilair aan te schaffen in een fysieke winkel van Amazon, waarna de webwinkel de waar thuis aflevert, meldt de Amerikaanse krant The New York Times op basis van anonieme bronnen.

Het is onbekend hoe vergevorderd Amazon is met de ontwikkeling van de nieuwe soort winkel. Het gebruik van augmented reality of virtual reality moet het obstakel wegnemen dat klanten grote aankopen niet vooraf kunnen aanraken en niet vooraf kunnen zien hoe het in het eigen huis staat.

De webwinkel is de laatste jaren druk bezig met fysieke winkels. Zo heeft het bedrijf uit Seattle inmiddels vijf fysieke boekenwinkels in de Verenigde Staten en toonde het een paar maanden geleden een concept voor een fysieke supermarkt zonder kassa.

De fysieke winkels komen vermoedelijk in eerste instantie alleen in thuisland Verenigde Staten. Amazon heeft in de Benelux een beperkte aanwezigheid. Zo verkoopt Amazon in Nederland alleen e-books.