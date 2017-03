Door Arnoud Wokke, maandag 27 maart 2017 09:57, 44 reacties • Feedback

Facebook stopt de ondersteuning voor zijn apps op Windows 8.1 en Windows Phone 8.1. De varianten voor Windows 10 en Windows 10 Mobile blijven wel bestaan. De stap ligt in lijn met het stoppen van ondersteuning voor oudere versies voor Android en iOS.

De ondersteuning voor de apps van Facebook en Facebook Messenger stopt eind maart, schrijft Messengerblog. De apps functioneren momenteel nog. Het sociale netwerk raadt gebruikers van oudere besturingssystemen aan het sociale netwerk en zijn chatdienst te gebruiken via de browser.

Bij Windows gaat het om Windows 8.1 en Windows Phone 8.1 en lager. Die kwamen allemaal uit in 2014 of eerder. De apps zullen vermoedelijk geen contact meer kunnen maken met de servers van het sociale netwerk. Het is onbekend hoeveel gebruikers Facebook treft met de stap. Er kwamen afgelopen maand ongeveer 480.000 visits van pc's met Windows 8.1/8 en 50.000 bezoeken vanaf telefoons met Windows Phone 8.1 of lager op Tweakers. Windows 10 en Windows 10 Mobile hebben een veelvoud van dat aantal bezoekers.

Facebook faseert ook oudere versies voor iOS en Android uit. Gebruikers van iOS 7 of lager kunnen geen gebruik meer maken van de apps, terwijl het bij Android gaat om versie 2.3 of lager. Ook die gebruikers kunnen de mobiele browser gebruiken.