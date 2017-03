Door Olaf van Miltenburg, maandag 27 maart 2017 10:32, 9 reacties • Feedback

NASA werkt samen met Epic Games om astronauten het International Space Station in virtual reality te laten ervaren. De astronauten krijgen onder andere training in het onderhoud met behulp van vr-headsets Oculus Rift en HTC Vive.

NASA en Epic Games hebben het ISS nagebouwd met de Unreal Engine 4. Astronauten gebruiken de Oculus Rift en de HTC Vive om hun weg te leren vinden in het ruimtecomplex. In combinatie met de controllers kunnen ze onderhoudsoefeningen verrichten.

Het gebruik van de Unreal Engine maakt het mogelijk dat meerdere NASA-medewerkers in vr samenwerken met elkaar, waar ze zich ook fysiek bevinden. De trainingen moeten de astronauten in staat stellen sneller en beter te reageren op situaties die zich in het ISS kunnen voordoen, stelt Matthew Noyes, softwareontwikkelaar bij NASA.

De ruimtevaartorganisatie combineert de vr-brillen met zijn systemen die gewichtloosheid simuleren voor een realistische ervaring. Het project staat los van het recent uitgebrachte Mission:ISS. Dat is een educatief project voor consumenten om kennis te maken met het ISS in vr. Die weergave is door NASA en ESA ontwikkeld voor de Oculus Rift.