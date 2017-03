Door Olaf van Miltenburg, maandag 27 maart 2017 12:21, 17 reacties • Feedback

Tussen Helmond en Tilburg komt een testtraject met een lengte van zeventig kilometer waar bedrijven zelfrijdende auto's kunnen uitproberen. Het gaat om een eerste traject dat uitgebreid kan worden en ook voor andere experimentele automotivetechnieken ingezet kan worden.

Naast zelfrijdende auto's kunnen op het traject testen met platooning gehouden worden. Hierbij rijden vrachtwagens gekoppeld op vaste afstand achter elkaar en staan daarbij met elkaar in verbinding. Er is veel behoefte bij bedrijven om op openbare rijks-, provinciale en lokale wegen te testen met onder andere autonoom rijden.

Het is de bedoeling dat het traject uitgebreid wordt naar Breda en Den Bosch. Noord-Brabant-gedeputeerde Christophe van der Maat zegt bij Omroep Brabant: "Dat hier getest kan worden op een totaal netwerk van verschillende wegen maakt deze testomgeving uniek".

De komst van het testtraject werd bekendgemaakt tijdens Automotive Week 2017 die in Helmond gehouden wordt. Onderdeel hiervan was zondag een recordpoging elektrisch rijden: een stoet van 746 elektrische voertuigen reed in colonne van Helmond naar Eindhoven.