Eindhovens deelautobedrijf test platooning bij autonoom rijden

Het Eindhovens bedrijf Amber test de techniek platooning waarmee autonome auto's vanzelf achter een door een chauffeur bestuurde auto rijden. Daarmee hoopt het deelautobedrijf uiteindelijk met een persoon meerdere auto's te kunnen verplaatsen.

De test vond plaats op een afgesloten busbaan bij het Flight Forum in Eindhoven. Daar reden 's nachts drie auto's, eentje met bestuurder, de andere twee volgden automatisch. Amber gebruikt hiervoor aangepaste BMW i3's. Mede-oprichter Steven Nelemans noemt de test, een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven en mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL, geslaagd.

Voor de test heeft Amber grotendeels gebruikgemaakt van de sensoren en techniek die al in de auto zitten, zegt Joep Sloot, operationeel directeur bij Amber. "Het meeste is op basis van de camera van de auto zelf. Met deze test wilden we puur kijken wat we uit de techniek van de auto kunnen halen en wat we nog later moeten toevoegen om het betrouwbaar en veilig te maken. Voor deze test hebben we alleen computers toegevoegd om de informatie te verwerken. Bij bepaalde licht- en wegcondities werkt de camera niet zo goed, dus zouden we bijvoorbeeld nog radar kunnen toevoegen."

Sloot zegt dat Amber nog vaker testen gaat uitvoeren op af te sluiten wegen als busbanen. "Nu gaan we een heleboel sensoren toevoegen en kijken wat we echt nodig hebben. Uiteindelijk hopen we tot een pakket te komen die ook wat kosten betreft binnen de perken blijft. Het is overigens niet ons doel om zelf de technologie te ontwikkelen, maar juist dat te gebruiken wat er al is. Hiervoor werken wij samen met Vention, een technologiebedrijf op de High Tech Campus in Eindhoven."

Het bedrijf verwacht dat de techniek aan het eind van dit jaar gereed is. "En dan is het nog even wachten op de wetgever, want platooning is nog niet toegestaan", schrijft het bedrijf. Uiteindelijk wil het deelautobedrijf de busbanen in de nacht gebruiken voor het herverdelen van auto's. Ook noemt Amber dit de eerste stap naar autonoom rijden van hun deelauto's.

Amber heeft een deelautoplatform voor de zakelijke markt. Via een app kunnen gebruikers een auto reserveren. Auto's worden regelmatig verplaatst tussen centrale punten om ervoor te zorgen dat er op het juiste moment een auto beschikbaar is. Nu gebeurt dat nog met fleet operators; met de platooning-techniek zouden meerdere auto's met een enkele bestuurder verplaatst kunnen worden.

Platooning is ook bekend uit de vrachtwagenwereld, daar vanwege onder andere de CO2-uitstoot. Rijkswaterstaat zegt dat het elektronisch koppelen van de vrachtwagens ervoor zorgt dat er een constanter rijtempo is en ze daardoor minder uitstoten. Toch is Daimler volgens De Ingenieur onlangs gestopt met het testen van vrachtwagenplatooning, omdat de uitstootvermindering met nog geen procent niet zo groot was als verwacht.