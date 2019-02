Opera 50 voor Android heeft functie om advertenties in en uit te schakelen

De nieuwste versie van Opera voor Android biedt een functie waarmee de ingebakken adblocker per website kan worden in- en uitgeschakeld. Opera 50 ondersteunt voortaan ook picture-in-picture om schermvullende video's in een kleiner venster af te spelen.

In Opera 50 voor Android kan de gebruiker de ingebouwde adblocker per website configureren. De functie is bijvoorbeeld handig voor pagina’s waar reclame getoond wordt, maar komt ook van pas op sites die alleen bekeken kunnen worden wanneer de adblocker is uitgeschakeld. De nieuwe functie van Opera 50 gaat schuil achter het groene slotje in de adresbalk van de browser.

Eveneens nieuw in Opera voor Android is picture-in-picture voor video’s. Bij het bekijken van schermvullende filmpjes kan de video in een klein zwevend venster worden afgespeeld, zodat de gebruiker ondertussen verder kan browsen. Voor deze functie is minstens Android 8.0 vereist. Oreo bevat ook een PiP-functionaliteit, maar die wordt niet door elke website met videomateriaal ondersteund.

Andere vernieuwingen in Opera 50 zijn de verbeterde manier om pdf-bestanden en andere documenten te openen, ondersteuning voor donkere css-thema’s en een nieuw ontworpen knop om door webpagina’s te scrollen.