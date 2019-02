Sony stopt binnenkort met productie PlayStation Vita in Japan

Sony stopt binnenkort met de productie van de PlayStation Vita in Japan. Daarmee komt er waarschijnlijk een definitief einde aan de levensloop van de handheld. In Nederland is de Vita al sinds 2016 niet meer te koop.

Een datum waarop de productie stopt, noemt Sony niet, maar de geplande stop komt er binnenkort aan, staat op de Japanse Sony-website. In september vorig jaar kondigde Sony al aan dat het bedrijf zou stoppen met het maken van de Vita-handheld in Japan en dat er geen plannen zijn voor een opvolger.

Over productie van de Vita in andere landen zegt Sony niks, maar het is aannemelijk dat de handheldconsole alleen in thuisland Japan wordt gemaakt. In andere werelddelen is de Vita al jarenlang niet of nauwelijks verkrijgbaar en werden fysieke games niet meer geleverd. Op de Amerikaanse en Nederlandse Sony-website is de Vita ook al geruime tijd niet meer prominent aanwezig. Alleen via de zoekfunctie is de handheld te vinden.

In 2016 bleek dat de Vita in Nederland niet meer te koop was. Sony maakte daar officieel niks over bekend, maar grote webwinkels bevestigden tegenover Tweakers dat ze geen nieuwe exemplaren meer zouden ontvangen.

Vanaf maart krijgen PlayStation Plus-abonnees niet langer gratis games voor de Vita. In 2018 maakte Sony al bekend dat er vanaf dan alleen nog maar PlayStation 4-titels beschikbaar worden gesteld voor abonnees. Mogelijk zitten daar wel games bij die ook op de Vita werken.

Sony bracht de PlayStation Vita in 2011 uit in Japan en halverwege 2012 verscheen de handheld in de Benelux. In 2013 kwam er een opvolger, die was dunner en lichter, maar had een lcd in plaats van een oledscherm. Daarna is de hardware niet meer aangepast.