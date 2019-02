Twitter brengt tool voor checken politieke advertenties op 11 maart uit in EU

Twitter maakt vanaf 11 maart zijn tool om politiek getinte advertenties in kaart te brengen beschikbaar in de EU. Met de tool kan iedereen zien welke advertenties bedoeld zijn om kiesgedrag te beïnvloeden, wie erachter zit en meer.

De informatie wordt beschikbaar gemaakt in het Ads Transparency Center. Daar kan iedereen zien wie een advertentie ingekocht heeft, hoeveel ervoor is betaald, op wie de advertentie is gericht en of de kandidaat die gepromoot wordt zelf groen licht heeft gegeven voor de reclame. Twitter schrijft dat geïnteresseerden zelf geen Twitter-account nodig hebben om het Ads Transparency Center te bezoeken.

Tot op heden was het ATC alleen nog functioneel wanneer het ging om advertenties omtrent Amerikaanse verkiezingen. De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden plaats vanaf 23 mei, wat het voor Twitter belangrijk maakt dat het systeem voor die tijd werkt. Daarnaast gaat het systeem online voor Australië en India; die hebben dit jaar ook verkiezingen in de agenda staan.

Het Ads Transparency Center is sinds juni van vorig jaar actief op het gebied van het Amerikaanse democratische proces. In dat jaar waren onder andere de Amerikaanse midterm elections, waarbij Amerikanen de leden van het House of Representatives en een deel van de senaat verkozen.