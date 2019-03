Twitter overweegt overtredende tweets van hooggeplaatste personen te markeren

Twitter onderzoekt hoe het tweets kan markeren die tegen de regels van het sociale netwerk ingaan, maar niet verwijderd worden omdat ze publiek belang hebben. Het gaat om tweets die door bijvoorbeeld politici of hoogwaardigheidsbekleders worden geplaatst.

Door een annotatie te plaatsen bij dergelijke tweets wil Twitter mensen duidelijk maken dat het bericht eigenlijk niet door de beugels kan, maar wel blijft staan vanwege de nieuwswaarde. Twitter weet nog niet hoe het dit gaat vormgeven, maar zegt met het label context te willen geven.

Of en wanneer de functionaliteit komt, is niet duidelijk. Vijaya Gadde, de topvrouw die bij Twitter over het beleid gaat, sprak over het annoteren van tweets op een evenement van de Amerikaanse krant The Washington Post.

Twitter heeft in het verleden tweets die regels overtreden bewust online laten staan. Dat gebeurde bijvoorbeeld eind 2017 toen de Amerikaanse president Donald Trump video's retweette van de voorman van de Britse partij Britain First, die bedoeld zijn om christelijk publiek op te hitsen tegen moslims.