Gerucht: goedkopere Google Pixel 3 kost rond 450 euro

De goedkopere Google Pixel 3a zou rond 450 euro gaan kosten. Dat meldt de Duitse site WinFuture op basis van informatie van Europese retailers. Het is voor het eerst dat een gerucht een prijs vermeldt van de smartphone.

De prijs is desondanks nog niet zeker, meldt WinFuture. Die 450 euro is de prijs die de retailers nu lijken te hanteren, maar die kan afwijken van de adviesprijs die Google het toestel zelf gaat geven. De reguliere Pixel 3 heeft een adviesprijs van 849 euro, al is hij inmiddels al enige tijd voor minder geld in winkels te vinden.

De Pixel 3a zou rond 450 euro zitten, terwijl de XL-versie iets meer zou moeten kosten. Daarbij gaat het om varianten met 64GB aan opslag. Bovendien komt er naast zwart en wit een kleuroptie die paars zou zijn en die bekend zou staan als 'iris'. Elke Pixel-telefoon tot nu toe kwam in een kleurstelling naast zwart en wit, zoals 'not pink' voor de Pixel 3.

Er gaan al maanden geruchten over de toestellen, die eerst bekend stonden als Pixel 3 Lite. De telefoons hebben naar verluidt een oledscherm, Qualcomm Snapdragon 670- of 710-soc en Visual Core-chip voor verwerking van hdr-beelden, 3,5mm-jack en geen inkepingen in het scherm. Wanneer de zoekgigant de telefoons gaat presenteren, is niet bekend.