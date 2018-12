Gerucht: Google brengt Pixel 3 Lite-modellen komend voorjaar uit

Google zou de Pixel 3 Lite-modellen volgend voorjaar willen uitbrengen. Dat meldt Android Police. De Amerikaanse provider Verizon Wireless zou in eerste instantie de telefoons gaan verkopen, zo meldt de site. Een exacte datum en prijs zijn nog niet bekend.

Android Police baseert zich op een enkele bron die kennis zegt te hebben van Googles smartphoneplannen. De site bleek afgelopen jaren vaak goed op de hoogte te zijn van onaangekondigde producten en diensten van de Amerikaanse zoekgigant.

Het is onbekend of Google de telefoons alleen in de VS uitbrengt of ze ook in andere landen in de winkels wil leggen. De Lite-versies lijken een lagere adviesprijs mee te krijgen dan de Pixel 3 en 3 XL die dit najaar uitkwamen en Android Police gokt het erop dat de prijs rond 500 dollar komt te liggen. De Pixel 3 kost 799 dollar in de VS, de Pixel 3 XL 899 dollar.

Er gaan al maanden geruchten over de Lite-modellen van Google. Zo verschenen er enkele weken geleden renders. Een Russische site plaatste al foto's. De telefoons zouden een Snapdragon 670 en 710 meekrijgen. De Lite-telefoons zouden bovendien een 3,5mm-jack hebben, waar Google die weg heeft gelaten op de Pixel 3-modellen.

Het zou voor het eerst zijn dat Google midrange-telefoons maakt in zijn Pixel-serie. Sommige Nexus-modellen hadden wel een lagere adviesprijs bij release. Zo kostte de Nexus 4, Nexus 5 en 5X onder 500 euro.