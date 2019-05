Gerucht: Google Pixel 3a en 3a XL kosten 399 en 479 dollar

De dollarprijzen van Googles komende goedkopere Pixel-smartphones zijn vermoedelijk bekend. Een YouTube-kanaal heeft afbeeldingen van de retailverpakking in handen en noemt ook de prijzen. Google kondigt de telefoons vermoedelijk komende dinsdag aan.

Volgens de video op YouTube-kanaal This is Tech Today is de adviesprijs van de Google Pixel 3a 399 dollar en kost het grotere 3a XL-model 479 dollar. Voor dat geld zouden kopers een versie met 64GB flashopslag krijgen. Volgens geruchten komen er ook 128GB-versies, maar wat die gaan kosten is nog niet bekend.

Eind maart meldde de Duitse site WinFuture dat de Pixel 3a in Europa ongeveer 450 euro kost. Het bedrag van 399 dollar is omgerekend met 21 procent btw ongeveer 430 euro, dus dat ligt in dezelfde lijn.

This is Tech Today heeft een afbeelding van de Canadese Pixel 3a-verpakking in handen en die lijkt echt te zijn. Zo staat er een universal product code op die overeenkomt met een vermelding van de Pixel 3a bij een grote Amerikaanse winkelketen. De verpakking vermeldt dat het toestel een 5,6"-scherm heeft. This Is Tech Today zegt de informatie te hebben van een Google-engineer, die al eerder informatie doorspeelde over Duplex.

Volgens eerdere geruchten zijn beide telefoons gemaakt van plastic en hebben ze een 1080p-scherm, een koptelefoonaansluiting en speakers aan de onderkant. Veel details over de Pixel 3a-telefoons zijn al uitgelekt in de afgelopen maanden. Naar verluidt krijgen ze een Snapdragon 670- of 710-soc, 4GB ram, een 12-megapixelcamera en een 3000mAh-accu.

Google gaat de telefoons vermoedelijk op 7 mei aankondigen op zijn I/O 2019-evenement voor ontwikkelaars. De fabrikant plaatste vorige maand een teaser die daar naar hint.