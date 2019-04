Google levert minder Pixel-telefoons

Google heeft afgelopen maanden minder Pixel-telefoons geleverd dan in dezelfde periode een jaar geleden. Volgens moederbedrijf Alphabet heeft Google 'tegenwind' op de smartphonemarkt vanwege grote concurrentie bij high-end smartphones.

Alphabet zegt niet hoeveel Pixels het de afgelopen maanden heeft verkocht, maar het bedrijf zegt wel dat de verkopen van de Pixel 3 lager uitvielen door druk op de high-end smartphonemarkt. Bovendien vermeldt Alphabet dat het volgende week op de eigen ontwikkelaarsconferentie Google I/O hardware zal aankondigen. Er gaan al maanden geruchten over een goedkopere Pixel 3a en 3a XL.

Op de vraag van een analist of de vergelijking van Googles hardwaredivisie met die van Microsoft tien jaar geleden met flops als de Kin-telefoons en Courier-tablet, antwoordt Google-ceo Sundar Pichai ontkennend. "We zitten nog in een vroege fase, maar we zijn erg toegewijd. Wanneer we kijken naar onze business voor Google Home- en Assistant-producten, dan doen we het erg goed. Ik denk dat we marktlieders zijn, specifiek als je kijkt naar de wereldwijd positie. Met telefoons zitten we in een fase waar er jaar op jaar tegenwind is. Maar ik denk dat het ecosysteem het constant voortstuwt. Ik ben nog steeds enthousiast over de snelheid van vernieuwing, 5g en de vroege blik op vouwbare smartphones."

Alphabet haalde een omzet van 36,3 miljard dollar, een stijging van 17 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Het operationeel inkomen kwam uit op 6,6 miljard dollar, bijna 14 procent minder dan een jaar geleden. De daling is te wijten aan de Europese boete voor machtsmisbruik met AdSense.