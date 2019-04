Samsung maakt nieuwe releasedatum Galaxy Fold binnen enkele weken bekend

Samsung maakt binnen enkele weken bekend wanneer het de Galaxy Fold gaat uitbrengen. Dat heeft het concern bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Dat gebeurt in elk geval nog dit jaar.

Samsung verwacht in de tweede helft van dit jaar 'vouwbare smartphones uit te brengen', zo schrijft het bedrijf in zijn bespreking van de kwartaalcijfers. De nieuwe releasedatum van de Galaxy Fold komt volgens het bedrijf in de komende weken naar buiten. Samsung had de Galaxy Fold afgelopen vrijdag willen uitbrengen in de eerste landen, waaronder de VS, en komende vrijdag in Europese landen waaronder de Benelux. Door schermdefecten bij reviewers voelde Samsung zich genoodzaakt de release uit te stellen.

Samsung leverde afgelopen kwartaal 78 miljoen smartphones en dat zijn er iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De winstgevendheid van de mobiele divisie liep terug, doordat de fabrikant hogere kosten had aan de productie van nieuwe Galaxy A-telefoons. Samsung laat doorschemeren dat het daar minder winst op maakt doordat de fabrikant relatief lage prijzen vraagt en hoge kosten heeft aan de ontwikkeling ervan.

Het Zuid-Koreaanse concern heeft zijn mobiele strategie gewijzigd en zet sommige functies nu eerder op midrange-modellen dan op duurdere Galaxy S-telefoons, om zo de Galaxy A-modellen aantrekkelijker te maken. Zo kregen Galaxy A-telefoons vorig jaar als eerste een camera met ultragroothoeklens, terwijl de nieuwe Galaxy A80 een roteerbare camera heeft. De Galaxy S10-serie verkoopt beter dan verwacht, zegt Samsung.

De tv-divisie draaide afgelopen kwartaal beter door een vervroegde release van nieuwe modellen. Komend kwartaal gaat de tv-tak het lastiger krijgen vanwege het gebrek aan een groot sportevenement, traditioneel een motivatie voor sommige mensen om een nieuwe televisie aan te schaffen.

De componententak profiteerde van de groeiende vraag naar opslag met hoge capaciteit voor smartphones met 128GB aan opslag of meer. Desondanks ging het niet alleen maar goed, want Samsung had last van een gebrek aan groei op de Chinese markt. Een afnemende vraag van 'grote klanten' naar flexibele oledschermen speelde het bedrijf ook parten. De bekendste afnemer van flexibele schermen naast Samsung zelf is Apple, die ze gebruikt voor de iPhone X, XS en XS Max.