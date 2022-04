Gerucht: Apple heeft prototype van iPhone met meer dan één scherm

Apple heeft naar verluidt een prototype van een iPhone met twee schermen aan de binnenkant. Dat zegt Jon Prosser van Front Page Tech. Aan de buitenkant zou ook een scherm zitten, met daarboven Face ID-hardware voor gezichtsherkenning.

Het prototype is lang niet klaar voor release en het is onbekend of het ooit op de markt komt, zegt Prosser. Het ontwerp heeft overeenkomsten met de iPhone 11, met gebolde randen van roestvast staal, aldus Prosser. De man achter het YouTube-kanaal Front Page Tech gaat ook tijdens een video-interview met Jon Rettinger in op het gerucht.

Het gaat om een ontwerp met twee schermen aan de binnenkant en een scherm aan de buitenkant, maar verdere specificaties en details zijn onbekend. Het lijkt daarmee te gaan om de vorm van de Samsung Galaxy Fold, maar dan met twee schermen in plaats van een buigbaar scherm. Dat is ook hoe Microsoft het doet met de Surface Duo.

Prosser was tot enkele jaren geleden onbetrouwbaar met voorspellingen, maar heeft onlangs betrouwbaardere informatie gegeven. Zo bleek zijn informatie over het uiterlijk en de prijzen van de Samsung Galaxy S20-serie correct, zei hij vooraf dat Google tijdens de aankondiging van de bèta van Android 11 geen Pixel 4a zou presenteren en voorspelde hij de juiste datum en specificaties van de iPhone SE 2020.