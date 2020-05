Gerucht: Google stelt introductie Pixel 4a uit tot juli

Google is klaar om de Pixel 4a uit te brengen, maar stelt de aankondiging uit tot half juli vanwege 'marktomstandigheden'. Dat is een nieuw gerucht, dat ook spreekt van daadwerkelijke beschikbaarheid in augustus en oktober, afhankelijk van de kleur.

Het nieuwe uitstel is gemeld door Jon Prosser van Front Page Tech, die regelmatig correct bericht over nog niet aangekondigde producten, al gaat het dan meestal om Apple-producten. Volgens hem is de Pixel 4a gereed om uitgebracht te worden, maar kiest Google ervoor om de smartphone pas op 13 juli aan te kondigen 'vanwege marktcondities'.

Het zou hernieuwd uitstel betekenen voor de smartphone, waarvan de eigenschappen al veelvuldig zijn uitgelekt. Aanvankelijk werd verwacht dat Google de Pixel 4a op zijn I/O 2020-ontwikkelaarsconferentie van 12 tot en met 14 mei zou onthullen, maar dat evenement ging niet door. Daar zou de aankondiging volgens geruchten op 22 mei paatsvinden, maar vervolgens sprak een gerucht van begin juni.

Prosser meldt ook verward te zijn door het uitstel. Volgens hem komt de blauwe Pixel 4a 6 augustus beschikbaar en de zwarte pas 1 oktober. Ook meldt hij dat de Pixel 5 waarschijnlijk ook uitgesteld wordt.