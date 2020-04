Gerucht: Google brengt Pixel 4a op 22 mei uit

Google zou zijn smartphone Pixel 4a op 22 mei willen uitbrengen. Dat schrijft een Duits blog op basis van interne documenten van provider Vodafone. De Pixel 3a kwam vorig jaar medio mei uit. Google brengt zijn telefoons doorgaans niet uit in Nederland en België.

Het Duitse blog Caschys heeft geen informatie over de prijs van de aankomende smartphone als die op 22 mei uitkomt. Voorganger Pixel 3a kwam in Duitsland vorig jaar mei uit voor 399 euro, maar het is onbekend of dat deze keer weer zou gaan gebeuren. De informatie klinkt aannemelijk: Vodafone is een van de providers die Google-telefoons in Duitsland in het asssortiment heeft en het blog is bekend van eerdere geruchten die bleken te kloppen.

De Pixel 4a wordt naar verluidt Googles eerste smartphone met een gat in het scherm voor de frontcamera. Dat scherm is een 5,81"-lcd met een resolutie van 2340x1080 pixels en vermoedelijk een verversingssnelheid van 60Hz. Dat scherm is een iets langere versie van de 5,6"-lcd van de Pixel 3a, maar het display is ongeveer even breed.

De telefoon draait op de Qualcomm Snapdragon 730-soc, die vorig jaar in april is aangekondigd en op 8nm wordt gemaakt. Het is een octacore met twee snelle cores en zes zuinige cores. Google combineert de soc met 6GB ram, 64GB flashopslag en een 3080 mAh-accu. De behuizing is van plastic gemaakt en heeft een 3,5mm-jack. Er gaan al maanden geruchten over de telefoon.