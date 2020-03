Google stopt met verkoop Pixel 3-smartphones

Google is gestopt met de verkoop van zijn Pixel 3-smartphones. De voorraad is op en zal niet worden aangevuld. De zoekgigant heeft de Pixel 3 bijna anderhalf jaar lang in het assortiment gehad. Google verkoopt nog wel de Pixel 3a en Pixel 4.

Er zijn mogelijk nog wel kleine voorraden bij retailers, zegt Google tegen Android Police. Daardoor zouden consumenten de telefoon de komende weken nog kunnen tegenkomen. De Pixel 3 en 3 XL zijn in de verkoop sinds oktober 2018, toen de telefoons uitkwamen. De Google Store heeft ze nooit aangeboden in de Benelux.

De stap ligt in lijn met het stoppen van de verkoop van de Pixel 2. Google verkoopt die niet meer sinds 1 april vorig jaar. Toen kwam een maand later een goedkopere Pixel-telefoon uit in de vorm van de 3a. Er gaan nu ook al maanden over de release van een mogelijke Pixel 4a. Het is onbekend wanneer Google die zou willen uitbrengen. Tweakers publiceerde in 2018 een review van de Pixel 3.