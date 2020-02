Het is toch een beetje jammer dat de zoetigheid weg is. In de afgelopen jaren konden we steeds maandenlang gokken welke zoetigheid dit keer de naam van Android zou vormen: Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kitkat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo en Pie. In 2019 was de vraag wat Google zou doen met de Q. Het antwoord was: niets. Google heeft besloten om de naamgeving van Android te wijzigen in simpelweg nummers. En dus werd Android Q bij release in de zomer Android 10. Daardoor was het ook niet echt een verrassing wat het versienummer van deze nieuwe release zou worden. Google doet niet eens moeite om het verborgen te houden; dit is Android 11 Developer Preview 1.

Het pad naar de release is ook al zo simpel. Er komen drie Developer Previews; een nu, een in maart en een in april. De eerste bèta volgt in mei, vermoedelijk rond ontwikkelaarsconferentie Google I/O. Daarna komen er nog twee bèta's in juni en vermoedelijk juli, en dan volgt de release in 'Q3', rond het einde van de zomer dus. De ervaring leert dat veel nieuwe dingen pas later in de bèta's komen, maar toch is het de moeite waard om alvast te kijken welke nieuwe elementen in deze nieuwe release zitten.

Google waarschuwt om dit niet te flashen op je dagelijkse telefoon. Deze Developer Preview is, zoals de naam al aangeeft, bedoeld voor ontwikkelaars en andere mensen die de nieuwe Android alvast willen proberen. Het flashen moet bovendien via een pc en fastboot. Vervolgens is alle data van de telefoon af. Wij laten ons daar niet door tegenhouden en hebben Android 11 geflasht op een Pixel 3.