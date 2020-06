Sommige Pixel-gebruikers ontvangen Android 11-bèta ondanks uitstel

Sommige bezitters van Pixel-smartphones hebben de bèta van Android 11 binnengekregen via een ota-update. Google zou de bèta woensdag uitbrengen, maar heeft dat uitgesteld. De bèta heeft een aantal vernieuwingen en extra features ten opzichte van eerdere previews.

Een overzicht van de veranderingen in de Android 11-bèta is online gezet door XDA Developers. Google bracht eerder al vier Developer Previews uit van het nieuwe mobiele besturingssysteem. In de bèta zitten onder andere nieuwe icoonvormen, een ontwikkelaarsoptie om het muziekbedieningspaneel weer een prominente plek in de notificatielade te geven en een nieuw submenu voor het instellen van notificatiebubbels.

Verder bevat de Android 11-bèta een ontwikkelaarsoptie om mac-adressen te veranderen iedere keer als er een verbinding met een wifi-netwerk wordt gemaakt. Vanaf Android 10 gebeurt dat standaard al als er verbinding wordt gemaakt met een onbekend netwerk. Ook zit er functionaliteit in de bèta waar nog aan gewerkt wordt, zoals een optie om 'scrollende screenshots' te maken. De functie is nog niet actief, maar er wordt wel visueel naar verwezen.

De Android 11-bèta heeft buildnummer RPB1.200504.018. Hoeveel gebruikers de bèta hebben ontvangen is niet bekend. Google heeft niet gereageerd op het verschijnen ervan. Vermoedelijk gaat het om een fout, omdat de maker van het besturingssysteem eerder aankondigde dat de release van de bèta is uitgesteld vanwege de onrust en protesten in de Verenigde Staten tegen politiegeweld. Wanneer de bèta officieel uitkomt, is nog niet duidelijk.

Screenshots van XDA Developers